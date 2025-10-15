Il nostro purgatorio liquido secondo l’artista Joonhong Min | isolati tra competizione e consumismo
Si chiama “ Liquid Purgatory ”, la nuova serie di opere dell’artista coreano Joonhong Min e consiste in una serie di installazioni che combinano immagini in movimento, performance e dipinti per indagare il paesaggio urbano e la condizione umana. Le installazioni saranno esposte al FOCUS Art Fair di Londra, fiera d’arte internazionale che si terrà fino al 19 ottobre presso la Saatchi Gallery. L’evento è dedicato all’arte contemporanea asiatica, con l’obiettivo di mettere in contatto artisti e gallerie dell’Asia orientale, del Sud-est asiatico e del Medio Oriente per presentare una vasta gamma di autenticità culturale e innovazione. 🔗 Leggi su Newsagent.it
