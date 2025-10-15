Il Nobel che celebra l’innovazione e la tassa Zucman che la punisce

Ilfoglio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio mentre in Francia prende quota la “tassa Zucman” – criticata da molti economisti per il possibile controeffetto di fuga dei talenti e penalizzazione delle startup, in un paese che avrebbe b. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il nobel che celebra l8217innovazione e la tassa zucman che la punisce

© Ilfoglio.it - Il Nobel che celebra l’innovazione e la tassa Zucman che la punisce

Leggi anche questi approfondimenti

nobel celebra l8217innovazione tassaIl Nobel che celebra l'innovazione e la tassa Zucman che la punisce -  Sullo sfondo resta la competitività dell'Ue in affanno e gli ostacoli st ... Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Celebra L8217innovazione Tassa