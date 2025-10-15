Il New York Times | Trump avrebbe autorizzato la Cia ad azioni segrete contro Maduro in Venezuela

Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela con l’obiettivo di intensificare la campagna contro Nicolás Maduro e favorirne la destituzione. Le rivelazioni indicano che l’agenzia di intelligence avrebbe ottenuto il via libera per intraprendere azioni coperte contro il leader venezuelano o il suo governo, sia in modo autonomo sia nell’ambito di una più ampia operazione militare coordinata. Il piano, stando alle fonti, si inserirebbe nella strategia dell’amministrazione Trump di esercitare la massima pressione su Caracas, attraverso sanzioni economiche, isolamento diplomatico e sostegno all’opposizione guidata da Juan Guaidó, riconosciuto nel 2019 da Washington come presidente ad interim del Venezuela. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il New York Times: Trump avrebbe autorizzato la Cia ad azioni segrete contro Maduro in Venezuela

