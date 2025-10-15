Il museo della lettera d' amore di Torrevecchia Teatina si veste di abiti ottocenteschi per il 25ennale

Chietitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il museo della lettera d'amore di Torrevecchia Teatina si veste di abiti ottocenteschi: è stata grande la partecipazione di pubblico alle serate per il 25ennale del premio omonimo, un anniversario scandito da numerose iniziative lunedì e martedì, quando c'è stata la cerimonia di premiazione dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Due giorni di appuntamenti per i 25 anni del museo Lettera d'amore di Torrevecchia Teatina - Per le manifestazioni del venticinquennale, continuano gli appuntamenti al Museo della Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina. Secondo chietitoday.it

«Caro amore ti scrivo...»: nel museo di Cupido raccolte 25mila lettere - È unico al mondo: il Museo della Lettera d’Amore, a Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, vanta questo primato ed è nato da una storia d’amore, quella di Pina Verdoliva e Massimo Pamio, uniti ... Da corriere.it

museo lettera d amoreLettera d’amore (1960) di Sylvia Plath, poesia sull’amore come cura al mal di vivere - Scopri i versi di “Lettera d’amore” di Sylvia Plath, poesia sull’amore come forza che guarisce il dolore e ridona alla vita luce e sensibilità. Riporta libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Museo Lettera D Amore