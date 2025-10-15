Il museo della lettera d' amore di Torrevecchia Teatina si veste di abiti ottocenteschi per il 25ennale

Il museo della lettera d'amore di Torrevecchia Teatina si veste di abiti ottocenteschi: è stata grande la partecipazione di pubblico alle serate per il 25ennale del premio omonimo, un anniversario scandito da numerose iniziative lunedì e martedì, quando c'è stata la cerimonia di premiazione dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

