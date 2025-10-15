Il Mufoco si trasforma in Munaf | La nomina ci apre nuovi orizzonti

Incrocio di linguaggi. E di sguardi. Forse è davvero questa la forza del Mufoco. O meglio: del neonato Munaf, visto che il ministero della Cultura ne sta ormai ufficializzando la trasformazione in Museo Nazionale di Fotografia. Passaggio prestigioso. Che testimonia il valore della realtà di Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo, dal 2023 guidata dal presidente Davide Rondoni (nella foto con il ministro Alessandro Giuli). Un poeta al timone. Per una visione culturale stratificata. Ambiziosa. Rondoni, è il momento di festeggiare? "La nomina ci apre orizzonti diversi, non solo rispetto alla fotografia contemporanea, che rimane comunque il nucleo della nostra vocazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

