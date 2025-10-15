Il ’Motus’ arriva anche in collina | Tuteliano i presìdi sanitari

Il Motus (Movimento Tutela della Salute), fondato a Orbetello da Roberto Carini, estende la propria attività anche nell’area delle Colline del Fiora, annunciando la nascita di una nuova delegazione con sede a Sorano. La notizia è il risultato di una serie di incontri che si sono tenuti negli ultimi giorni nel territorio, compreso Orbetello – centro di riferimento del movimento – dove il Motus è attivo da anni nella promozione di iniziative per la difesa della sanità pubblica. L’obiettivo è quello di favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni sanitarie, forze politiche e realtà sociali, per un miglioramento concreto dei servizi sanitari locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

