Il mondo dello sport piange Marco Baldo | Punto di riferimento per molti fondisti

Lutto nel mondo dello sport trentino. Dopo una dura lotta contro una terribile malattia Marco Baldo, atleta e allenatore di sci di fondo, è morto a soli 65 anni lasciando nel dolore la moglie Susanna e i figli Elio, Ivan e Anna.L’uomo, fondatore della Scuola di sci di fondo delle Viote del Monte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

