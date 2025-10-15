Il momento imbarazzante tra Laura Pausini e Ibrahimovic a This is me lei lo spiazza | Vieni a dare un bacino

La prima puntata di This is me si apre con un simpatico siparietto tra Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic. In studio entrano anche le migliori amiche della cantante e lei lo coglie di sorpresa con una richiesta particolare: "Vieni a dare un bacino, è come salutare tutti i tuoi fan in Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

