Il mistero del palermitano trovato morto in un reparto di Villa Sofia i familiari a Chi l' ha visto?

C'è anche la tragica fine di Giovanni Cuvello tra i temi che verranno approfonditi stasera a “Chi l'ha visto?”, il programma di Federica Sciarelli, in onda oggi - mercoledì 15 ottobre - alle 21.20 su Rai 3. Subito dopo la scomparsa i familiari di Cuvello avevano sporto denuncia e lanciato diversi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

