Il mio caro sessantotto domenica 19 ottobre lo spettacolo di Consalvo Noberini al Teatro Ablondi

Domenica 19 ottobre, alle 17 al Teatro Ablondi, andrà in scena lo spettacolo di Consalvo Noberini "Il mio caro sessantotto", tratto dal suo libro "Franchi in riga a poppa".Lo spettacoloNoberini, caposaldo della comicità popolare labronica, lascia per qualche ora il registro satirico per. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

