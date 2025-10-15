Il ministro dell' Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l’intenzione di proseguire con la misura anche per l’anno scolastico successivo Ma sull' utilità dello strumento il dibattito è aperto

L ’ufficialità non è ancora arrivata, ma anche per l’anno scolastico 202526, la Carta del Docente, il bonus da 500 euro destinato agli insegnanti, sembra sia confermato. Secondo quanto trapela da fonti interne al Ministero dell’Istruzione e del Merito, la piattaforma digitale che consente di accedere al contributo, dovrebbe riaprire entro fine ottobre. Un segnale di continuità che riguarda sia i docenti di ruolo sia i supplenti annuali con contratto fino al 31 agosto. Educazione affettiva e psicologo a scuola, il progetto di Coop Italia a sotegno della Fondazione Cecchettin X Carta del Docente: tornano i 500 euro per gli insegnanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l’intenzione di proseguire con la misura anche per l’anno scolastico successivo. Ma sull'utilità dello strumento, il dibattito è aperto

