Il Medio Oriente in aula | Zonari offesa dal sindaco Tutta la nostra solidarietà

Non tarda ad arrivare la solidarietà del gruppo consiliare del Pd alla collega di opposizione Anna Zonari (La Comune). Il motivo? Durante la discussione del suo documento legato ai temi mediorientali, la capogruppo della civica di minoranza sarebbe stata appellata in maniera offensiva ("comunista di m.") dal primo cittadino Alan Fabbri a margine della sua replica. Epiteto che sarebbe stato pronunciato dal sindaco a microfono spento ma che alcuni consiglieri di minoranza, e la diretta interessata, avrebbero sentito. "Il Pd – si legge nel documento – esprime pieno sostegno alla consigliera Zonari, oggetto di un grave episodio durante la seduta del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

