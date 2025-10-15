Il maxi piano di Stellantis ma negli Usa di Trump e sulle auto a benzina | come vuole investire 13 miliardi

Sarà una conseguenza dei dazi di Trump, delle regole europee per la transizione all’elettrico oppure dei costi troppo alti dell’energia in Europa, ma Stellantis sembra aver fatto una scelta piuttosto chiara in merito al proprio futuro puntando tutto sugli Stati Uniti. Nelle scorse ore, il gruppo automobilistico guidato da Antonio Filosa ha annunciato il più grande investimento mai realizzato nella sua storia per il mercato americano: tredici miliardi di dollari in quattro anni, che serviranno soprattutto a potenziare la capacità produttiva nazionale e introdurre cinque nuove modelli sul mercato. 🔗 Leggi su Open.online