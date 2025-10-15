Il Manchester United prende una decisione sull’uscita di Kobbie Mainoo | rapporto
Sito inglese: Si prevede che il Manchester United bloccherà ulteriori avanzamenti per Kobbie Mainoo a gennaio. Mainoo, che in precedenza desiderava lasciare l’Old Trafford in prestito in estate, finora non è riuscito a ottenere opportunità in prima squadra con Ruben Amorim in questa stagione e ha iniziato solo una partita per i Red Devils. Desideroso di tornare in campo con l’Inghilterra in vista della Coppa del Mondo del 2026 in estate, Mainoo ha lavorato duramente a Carrington per dimostrare il suo valore ad Amorim, anche se finora sembra che questi obiettivi siano caduti nel vuoto. Potrebbe piacerti Kobbie Mainoo si aspetta nuovamente l’uscita di gennaio dal Manchester United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Manchester United è morto: il tifoso che cambiò nome per festeggiare la vittoria della Champions del ’99. Arrivò perfino a chiamare la sua gatta David Beckham e i suoi cuccioli Ferdinand, Giggs e Rooney. So foot fa dell'umorismo nero: "Ecco uno che non è so - facebook.com Vai su Facebook
È morto Mr Manchester United: si chiamava veramente così e aveva un tatuaggio del club in fronte, ecco chi era - X Vai su X
Manchester United, fissato il prezzo per la cessione di Bruno Fernandes: i dettagli - Manchester United, stabilita la valutazione economica per la cessione di Bruno Fernandes: ecco la cifra richiesta dai Red Devils Il Manchester United ha preso una decisione importante sul futuro di Br ... calcionews24.com scrive