Il Manchester United prende una decisione sull’uscita di Kobbie Mainoo | rapporto

Sito inglese: Si prevede che il Manchester United bloccherà ulteriori avanzamenti per Kobbie Mainoo a gennaio. Mainoo, che in precedenza desiderava lasciare l’Old Trafford in prestito in estate, finora non è riuscito a ottenere opportunità in prima squadra con Ruben Amorim in questa stagione e ha iniziato solo una partita per i Red Devils. Desideroso di tornare in campo con l’Inghilterra in vista della Coppa del Mondo del 2026 in estate, Mainoo ha lavorato duramente a Carrington per dimostrare il suo valore ad Amorim, anche se finora sembra che questi obiettivi siano caduti nel vuoto. Potrebbe piacerti Kobbie Mainoo si aspetta nuovamente l’uscita di gennaio dal Manchester United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

