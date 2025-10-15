Il maltempo non concede tregua vortice mediterraneo punta su Agrigento | rischio nubifragi

La provincia di Agrigento si prepara a fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Secondo le previsioni del meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, la formazione di un vortice mediterraneo sul basso Tirreno porterà nelle prossime ore piogge diffuse, temporali e rovesci anche di forte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Maltempo in arrivo: Sicilia e Sardegna nel mirino del violento ciclone #meteo #ciclone #sud - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà nei prossimi giorni? Breve tregua dal maltempo, poi temporali, venti e l’arrivo dell’aria gelida dalla Russia - Breve tregua dal maltempo sull’Italia nella giornata di oggi ma poi, a partire da mercoledì 1° ottobre, le condizioni meteo peggioreranno con l’arrivo di temporali e forti venti. Riporta blitzquotidiano.it

Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento: ecco quando - Dopo 3 giorni con temporali e allagamenti, nelle prossime ore si avrà una fase più asciutta e localmente anche soleggiata, prima di un nuovo ... Da adnkronos.com

Che tempo farà nei prossimi giorni? Tregua dal maltempo, ma nuovo peggioramento nel weekend - Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. Riporta blitzquotidiano.it