Il maltempo condiziona le ricerche di Marianna | nel pomeriggio comitato in Prefettura si deciderà se proseguire o terminare

Guardando il cielo, che è nerissimo, e sentendo in lontananza i tuoni, i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile regionale e quelli di diverse associazioni hanno iniziato a perlustrare l'area a valle del collettore di piazza Della Libertà. La perlustrazione, scendendo verso valle, è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Bilancio positivo della manifestazione, nonostante le difficoltà causate dal maltempo che hanno condizionato... #news #notizie #molise #isernia #corrisernia - facebook.com Vai su Facebook

Marianna Bello, la donna di 38 anni trascinata via dall'acqua dopo il nubifragio è ancora dispersa: proseguono le ricerche VIDEO - È dispersa dal 1° ottobre Marianna Bello, la 38enne madre di tre figli trascinata via dall'acqua durante l'ondata di maltempo e il nubifragio che hanno colpito Favara e ... ilgazzettino.it scrive

Ricerche Marianna Bello, il sindaco Palumbo chiede lo stato di calamità per i danni subiti dal maltempo - Sono passati 10 giorni e di Marianna Bello, la mamma di 38 anni dispersa dopo il nubifragio che si è abbattuto su Favara, non si hanno ancora notizie. Secondo grandangoloagrigento.it

Dispersa per il maltempo a Favara, un paese mobilitato per recuperare Marianna Bello - La donna dispersa da questa mattina a Favara a causa del maltempo è Marianna Bello, 38 anni, sposata e madre di tre figli: la donna è stata travolta dalle acque durante il violento nubifragio che ha c ... Da lasicilia.it