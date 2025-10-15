Il look del giorno con i pantaloni bianchi anche in inverno

C i si sveglia un giorno, ed è inverno. Così, quasi per magia, i capi preferiti della stagione calda appaiono superati, anche quelli che si pensava non si sarebbero mai abbandonati. Ma i pantaloni bianchi hanno trovato il loro ruolo anche nel guardaroba invernale, grazie a nuove trovate di stile. Il loro fascino sta nella capacità di illuminare anche le giornate più grigie: un tocco di candore che non conosce stagione. Camicia a quadri: 5 outfit di tendenza per l’Autunno-Inverno X D’inverno, cambiano semplicemente tono e consistenza: le tele fresche lasciano posto a lane compatte, velluti o flanelle strutturate, mentre le linee si allungano, diventano più fluide, scivolate, o rigorose come quelle di un tailleur. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look del giorno, con i pantaloni bianchi (anche) in inverno

