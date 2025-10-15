Il lievito di birra potrebbe sopravvivere su Marte

Dday.it | 15 ott 2025

Uno studio ha sottoposto il lievito saccharomyces cerevisiae ad alcune delle condizioni che potrebbero ostacolare la vita su Marte, scoprendo che l'organismo può in effetti sopravvivere e adattarsi. 🔗 Leggi su Dday.it

