Il lievito di birra potrebbe sopravvivere su Marte

Uno studio ha sottoposto il lievito saccharomyces cerevisiae ad alcune delle condizioni che potrebbero ostacolare la vita su Marte, scoprendo che l'organismo può in effetti sopravvivere e adattarsi. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il lievito di birra potrebbe sopravvivere su Marte

