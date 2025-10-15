Il Liceo Musicale A Lombardi di Airola apre al Jazz | Nuove frontiere formative e opportunità professionali

Tempo di lettura: 3 minuti Nuovi orizzonti per il Liceo musicale dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola: da novembre verranno attivati corsi a indirizzo jazzistico grazie all'approvazione del progetto presentato che è risultato tra gli istituti della Campania assegnatari di uno specifico contributo. La progettualità dell'Istituto è stata valutata positivamente da una commissione dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, in linea con i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 134 dell'8 luglio 2025. L'iniziativa, intitolata "Jazzing the Future": Corso di Avvio alla Formazione in Musica Jazz e Nuovi Linguaggi Musicali, mira ad ampliare l'offerta didattica, arricchendo la formazione classica con lo studio del Jazz e dei nuovi linguaggi musicali.

