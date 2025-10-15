Il Lenergy Pisa Bs sarà premiato in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Pisa renderà omaggio al Lenergy Pisa Beach Soccer, squadra Campione d’Italia 2025, con una cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà giovedì 16 ottobre 2025 dalle ore 14:20, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. L’iniziativa, promossa dall’assessore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Lenergy Pisa BS si stringe intorno a Enrico Santini, componente dell'area marketing nerazzurra, per il lutto che ha colpito la sua famiglia. Vicina nel dolore, la società porge sentite condoglianze. #LenergyPisa #BeachSoccer - facebook.com Vai su Facebook

Lenergy Pisa Beach Soccer avanti in Coppa Italia Under 20 - Buona la prima per il Lenergy Pisa BS Under 20, che supera gli ottavi di finale di Coppa Italia Puntocuore e accede al turno successivo. Lo riporta lanazione.it

Lenergy Pisa BS debutta in Euro Winners Cup - È atterrato nella tarda mattinata di sabato il Lenergy Pisa BS all’aeroporto di Lisbona, in attesa di raggiungere la località marittima di Nazaré per disputare l’Euro Winners Cup ... Riporta lanazione.it

Serie A Q8: Lenergy Pisa Campione d’Italia, finale da urlo nel beach soccer - Nel giro di un minuto Pisa e Catania si sono scambiati due colpi con i brasiliani Datinha e Allison. Secondo tuttosport.com