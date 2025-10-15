Il Lenergy Pisa Bs sarà premiato in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Pisa renderà omaggio al Lenergy Pisa Beach Soccer, squadra Campione d’Italia 2025, con una cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà giovedì 16 ottobre 2025 dalle ore 14:20, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti. L’iniziativa, promossa dall’assessore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

