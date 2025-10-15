Il lato oscuro di Pogacar tra infortuni e stanchezza cronica | Comprensibile se smette ora

Fanpage.it | 15 ott 2025

Tadej Pogacar è stato l'assoluto e indiscusso dominatore della stagione ciclistica appena conclusa, mietendo straordinari successi e nuovi record. Ma il fuoriclasse sloveno ha attraversato anche momenti di profonda crisi, che lo hanno portato oltre i propri limiti: "L'ho visto più che stanco, esausto. Non si riposa mai e la gente spesso non lo aiuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

