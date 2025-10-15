Il Ju-Jitsu brasiliano mette la divisa Le lezioni per i super poliziotti | corso speciale di difesa in Questura

I poliziotti si danno di nuovo al Jiu-Jitsu. Anzi, al Brazilian Jiu-Jitsu. Nuove tecniche di difesa, strategie di combattimento da terra per imparare ad avere la meglio ad esempio anche su avversari di statura e dimensioni superiori. Il 13-14 e 15 ottobre, per il secondo anno consecutivo, la Questura di Monza ospita il ciclo di Formazione BJJ4Police per la polizia di Stato, uno speciale programma di addestramento che introduce tecniche derivanti dalle arti marziali adattate alle esigenze operative delle forze di polizia italiane. Un progetto esclusivo promosso dal Siulp e riconosciuto a livello accademico dall’ Università degli Studi di Cassino - Facoltà di Scienze Motorie, con rilascio di certificazione di 1° livello, previo superamento dell’esame finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

