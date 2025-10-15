Il Ju-Jitsu brasiliano mette la divisa Le lezioni per i super poliziotti | corso speciale di difesa in Questura
I poliziotti si danno di nuovo al Jiu-Jitsu. Anzi, al Brazilian Jiu-Jitsu. Nuove tecniche di difesa, strategie di combattimento da terra per imparare ad avere la meglio ad esempio anche su avversari di statura e dimensioni superiori. Il 13-14 e 15 ottobre, per il secondo anno consecutivo, la Questura di Monza ospita il ciclo di Formazione BJJ4Police per la polizia di Stato, uno speciale programma di addestramento che introduce tecniche derivanti dalle arti marziali adattate alle esigenze operative delle forze di polizia italiane. Un progetto esclusivo promosso dal Siulp e riconosciuto a livello accademico dall’ Università degli Studi di Cassino - Facoltà di Scienze Motorie, con rilascio di certificazione di 1° livello, previo superamento dell’esame finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Corsi di difesa personale. Alla palestra B dello stadio Mirabello, in via Matteotti a Reggio Emilia, parte l'attività di Jiu Jitsu brasiliano, arte marziale e disciplina sportiva (leggi su www.beriv.it) - facebook.com Vai su Facebook
Il Ju-Jitsu brasiliano mette la divisa. Le lezioni per i super poliziotti: corso speciale di difesa in Questura - Come negli Stati Uniti si imparano le tecniche necessarie per il corpo a corpo e a evitare le escala ... Scrive ilgiorno.it
Brasilian Ju Jitsu, è il magistrato napoletano Alessandro Minucci il vicecampione del mondo a Las Vegas - jitsu brasiliano, campione europeo ed italiano in carica ed oggi anche vicecampione mondiale. Da ilmattino.it