Il grasso gli ha salvato la vita ma resta un rischio per la salute a lungo termine | cane di 64 chilogrammi viene investito da un’auto e resta intrappolato sotto Salvo per via del peso

Un cane di 64 chilogrammi è sopravvissuto dopo essere stato investito da un’auto. Siamo a Hangzhou, in Cina, e i fatti risalgono allo scorso 2 ottobre. L’animale, un labrador di nome Yuanyuan, si trovava sdraiato a lato della strada quando un conducente, che non lo aveva notato a causa di un punto cieco, gli è passato sopra con la vettura. L’episodio è stato riportato dal quotidiano malese United Daily. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il cane intrappolato sotto l’auto mentre “piangeva forte” e i residenti accorrevano per aiutarlo. I presenti, unendosi, sono riusciti a sollevare il veicolo e a liberarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il grasso gli ha salvato la vita, ma resta un rischio per la salute a lungo termine”: cane di 64 chilogrammi viene investito da un’auto e resta intrappolato sotto. Salvo per via del peso

