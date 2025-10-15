Il grande tennis della Coppa Davis 2025 in diretta in chiaro su Rai 1 e Supertennis

15 ott 2025

La Rai e SuperTennis, il canale tv della Federazione italiana tennis e padel, annunciano di aver raggiunto un accordo che consentirà a Rai 1 di aggiungersi a SuperTennis nella trasmissione degli incontri in diretta e in chiaro dell’Italia nella semifinale e nella finale della Coppa Davis 2025, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

