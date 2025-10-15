Il grande cantante Ballando con le stelle Milly inarrestabile | colpaccio inimmaginabile chi porta sul palco
Il volto del famoso cantante italiano campeggia in questi giorni sul promo di Canale 5 che annuncia la sua partecipazione alla semifinale di Io Canto Family, in programma giovedì sera. Ma per l’artista, amato da intere generazioni e da poco settantacinquenne, non sarà l’unica apparizione televisiva della settimana. Come anticipato da Davide Maggio, infatti, tornerà sul piccolo schermo anche sabato 18 ottobre, questa volta su Rai 1, dove sarà protagonista a Ballando con le Stelle nel ruolo di ballerino per una notte. L’appuntamento è fissato per le 21.30, subito dopo Affari Tuoi, quando scenderà in pista nella quarta puntata del popolare show condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
