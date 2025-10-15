Il governo rinnoverà il memorandum Italia-Libia sui migranti | cosa dice la mozione approvata alla Camera

La Camera con 153 voti favorevoli, 112 contrari e 9 astenuti ha approvato la mozione della maggioranza sul memorandum d'intesa tra Italia e Libia, in cui si chiede al governo di impegnarsi a rinnovare gli accordi sul per il contrasto dell'immigrazione regolare. Bocciate invece, le due mozioni delle opposizioni contrarie al memorandum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

