Il Governo giapponese si schiera contro l' IA vietato utilizzare anime e manga | Sono tesori insostituibili

Il governo giapponese ha chiesto ufficialmente a OpenAI di non utilizzare personaggi di anime e videogiochi nel suo software Sora 2, accusando l'azienda di violare diritti d'autore e di mettere in pericolo l'identità culturale di un intero Paese. L'inarrestabile avanzata dell'intelligenza artificiale ha trovato un ostacolo inaspettato: il Governo giapponese. Terra madre dell'animazione più iconica del pianeta, il Paese del Sol Levante ha deciso di difendere il proprio patrimonio artistico dalle derive del digitale, opponendo alla potenza degli algoritmi il valore della creazione umana. Il fronte giapponese contro Sora 2 La recente espansione dei media generati da intelligenza artificiale ha aperto un nuovo fronte culturale tra la libertà creativa della tecnologia e la tutela dell'eredità artistica giapponese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Governo giapponese si schiera contro l'IA, vietato utilizzare anime e manga: "Sono tesori insostituibili"

