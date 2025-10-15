Il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni

Internazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha proposto di sospendere l’impopolare riforma delle pensioni del 2023, come avevano chiesto i socialisti per non far cadere il governo ed evitare le elezioni anticipate. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni

© Internazionale.it - Il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

governo francese sospende riformaIl governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni - Il 14 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha proposto di sospendere l’impopolare riforma delle pensioni del 2023, come avevano chiesto i socialisti per non far cadere il governo ed ev ... internazionale.it scrive

governo francese sospende riformaCrisi in Francia, Lecornu: “Stop a riforma pensioni”. Le Pen: “È chiaro che governo cadrà” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi in Francia, Lecornu: “Stop a riforma pensioni”. tg24.sky.it scrive

governo francese sospende riformaLa République si riposa: in Francia la riforma delle pensioni va in vacanza - Il premier Sébastien Lecornu sospende la riforma delle pensioni per non farsi licenziare prima del caffè. Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Francese Sospende Riforma