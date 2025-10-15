Il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni
Il 14 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha proposto di sospendere l’impopolare riforma delle pensioni del 2023, come avevano chiesto i socialisti per non far cadere il governo ed evitare le elezioni anticipate. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
