Il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni

Internazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha proposto di sospendere l’impopolare riforma delle pensioni del 2023, come avevano chiesto i socialisti per non far cadere il governo ed evitare le elezioni anticipate. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni

© Internazionale.it - Il governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni

Scopri altri approfondimenti

governo francese sospende riformaIl governo francese sospende la riforma delle pensioni per evitare nuove elezioni - Il 14 ottobre il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha proposto di sospendere l’impopolare riforma delle pensioni del 2023, come avevano chiesto i socialisti per non far cadere il governo ed ev ... Riporta internazionale.it

governo francese sospende riformaCrisi in Francia, Lecornu: “Stop a riforma pensioni”. Le Pen: “È chiaro che governo cadrà” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi in Francia, Lecornu: “Stop a riforma pensioni”. Da tg24.sky.it

governo francese sospende riformaFrancia, Lecornu sospende la riforma delle pensioni “E’ un governo di missione” - Francia, il primo ministro Lecornu annuncia la sospensione della riforma delle pensioni "E' un governo di missione" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Governo Francese Sospende Riforma