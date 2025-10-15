Il governo fa cassa anche con la tassa di soggiorno
Il governo punta ad aumentare gli incassi anche attraverso tasse più alte. E, nello specifico, grazie alla possibilità, per i Comuni, di incrementare la tassa di soggiorno. Imposta che solitamente va agli enti locali, appunto, ma che in parte finirà anche nelle casse dello Stato. Il dl Anticipi collegato alla Manovra, infatti, conterrà una proroga per il 2026 delle misure incrementali sulla tassa di soggiorno: il maggior gettito sarà destinato per il 70% agli impeghi previsti, quindi ai Comuni per il turismo, i beni culturali e i servizi pubblici locali, e per il 30% al bilancio statale. Risorse che andranno a incrementare il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e il Fondo per l’assistenza ai minori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondisci con queste news
Il governo Meloni sta smantellando le imprese strategiche del Paese, cedendo pezzi fondamentali dell’economia nazionale per “fare cassa” e soddisfare i vincoli di bilancio. Ex ILVA, TIM, ITA, IP, MPS, Stellantis, Eni, Enel: una lunga lista di dismissioni e privati - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, scoppia il caso reversibilità. Salvini: "Si fa cassa sui morti". La replica del governo: "Il ddl non toglie ma dà" - Scoppia la polemica sul ddl che riordina le prestazioni di natura assistenziale e previdenziale come strumento unico, nell'intenzione del governo, di contrasto alla povertà con misure legate al ... notizie.tiscali.it scrive
Da oggi la tassa per le crociere a Mykonos e Santorini - Entra in vigore oggi la misura, decisa dal governo ellenico, che prevede una tassa per i passeggeri delle navi da crociera che attraccano nelle isole greche. Da ansa.it
Allarme al governo: è Merz a spingere la tassa Ue pro armi - Una sparata da parte di un think tank – seppur molto legato alla Commissione europea – favorevole al progetto di riarmo. Segnala ilfattoquotidiano.it