il governo fa cassa anche con la tassa di soggiorno

Il governo punta ad aumentare gli incassi anche attraverso tasse più alte. E, nello specifico, grazie alla possibilità, per i Comuni, di incrementare la tassa di soggiorno. Imposta che solitamente va agli enti locali, appunto, ma che in parte finirà anche nelle casse dello Stato. Il dl Anticipi collegato alla Manovra, infatti, conterrà una proroga per il 2026 delle misure incrementali sulla tassa di soggiorno: il maggior gettito sarà destinato per il 70% agli impeghi previsti, quindi ai Comuni per il turismo, i beni culturali e i servizi pubblici locali, e per il 30% al bilancio statale. Risorse che andranno a incrementare il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e il Fondo per l’assistenza ai minori. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

