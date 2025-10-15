‘Il Giudice e i suoi assassini’ iniziate le riprese della nuova serie Rai | cast trama e dove verrà girata

‘Il Giudice e i suoi assassini’ è il titolo di una nuova serie Rai che vede, per la prima volta, alla regia Michele Placido. Scopriamo insieme chi fa parte del cast, dove si sta girando e di cosa parla. ‘Il Giudice e i suoi assassini’: la trama della nuova miniserie Rai. Sono iniziate il 29 settembre 2025 in Sicilia le riprese di una nuova miniserie che andrà in onda su Rai1 dal titolo ‘ Il Giudice e i suoi assassini’. La fiction riprende una storia vera, quella del magistrato Rosario Angelo Livatino che fu assassinato per la sua lotta alla criminalità organizzata. Nato a Canicattì nel 1952, fu ucciso in un agguato il 21 settembre 1990 per poi essere beatificato nel 2021. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

