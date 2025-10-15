Il gip appiattito al pm e le intercettazioni trascritte male Lezioni dal caso Mantovani
La storia di Mario Mantovani, raccontata ieri su queste pagine (all’ex sottosegretario alle Infrastrutture ed ex vicepresidente della Regione Lombardia, oggi europarlamentare, è stato negato l’indennizzo per ingiusta detenzione nonostante abbia trascorso 41 giorni in carcere e altri 142 ai domiciliari sulla base di accuse per le quali è stato poi assolto in via definitiva) non è solo emblematica di quanto sia assurda – e inefficace – la procedura prevista per indennizzare chi ha patito un caso di malagiustizia, ma assume un significato molto importante anche in relazione a due temi centrali nel dibattito politico: la tendenza dei giudici per le indagini preliminari ad appiattirsi alle tesi dei pubblici ministeri (sulla quale tenta di intervenire la riforma costituzionale proposta da Nordio), e l’abuso delle intercettazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
