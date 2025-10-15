Il giovedì di Meet the Docs! è all' insegna del cinema della Resistenza e dell' ambiente
Dopo la giornata di apertura, Meet the Docs! prosegue il suo viaggio negli spazi dell'Ex Atr. Un giovedì ricco di ospiti, proiezioni, riviste e giochi, capace di attraversare sensibilità diverse. Un susseguirsi di iniziative ed eventi che proseguirà fino a domenica. La giornata inizia alle 9.30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Giovedì 9 ottobre abbiamo vissuto un’altra bella serata targata Meet & Wine, immersi nel fascino autentico della Tenuta Pakravan-Papi a Riparbella, tra le colline della Costa Toscana. Un’esperienza che ha saputo unire condivisione, dialogo e sapori. Abbia - facebook.com Vai su Facebook
Incontro allo Store del #Torino giovedì alle 18: ecco chi sono i due giocatori Meet and Greet organizzato dalla società granata con due elementi dell'organico di #Baroni #ToroNews #TorinoFC ? I due giocatori - X Vai su X
’Meet the Docs’ al via con mostra e prima proiezione - Protagonista della prima giornata sarà la mostra fotografica ‘Sguardo indocile. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Meet the docs torna con 10 ’film del reale’ - Il festival è in programmazione negli spazi dell’Exatr dal 15 al 19 ottobre; in programma, oltre alle proiezioni, anche una mostra di foto ... Riporta msn.com