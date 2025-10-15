Il giovedì di Meet the Docs! è all' insegna del cinema della Resistenza e dell' ambiente

Dopo la giornata di apertura, Meet the Docs! prosegue il suo viaggio negli spazi dell'Ex Atr. Un giovedì ricco di ospiti, proiezioni, riviste e giochi, capace di attraversare sensibilità diverse. Un susseguirsi di iniziative ed eventi che proseguirà fino a domenica. La giornata inizia alle 9.30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

