Il giorno dopo la grande festa a Gaza si torna a morire e temere per il futuro

Lidentita.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 15.600 pazienti, tra cui 3.800 bambini, necessitano di urgente evacuazione medica per ricevere cure al di fuori della Striscia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il giorno dopo la grande festa a gaza si torna a morire e temere per il futuro

© Lidentita.it - Il giorno dopo la grande festa, a Gaza si torna a morire e temere per il futuro

Argomenti simili trattati di recente

«È un giorno storico»: la festa dopo la condanna di Bolsonaro in un Brasile diviso - Condanna storica in Brasile: Bolsonaro condannato a 27 anni per aver cospirato contro Lula dopo la sconfitta elettorale del 2022. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Giorno Dopo Grande Festa