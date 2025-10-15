Il Generale Greco in visita alla Guardia di Finanza di Avellino
Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, il Comandante Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Campania, oltre che delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, ha reso visita al Comando Provinciale Avellino. L'Alto Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Leonardo Erre, e ha dapprima effettuato incontri istituzionali con S.E. il Prefetto di Avellino – Dr.ssa Rossana Riflesso, con il Commissario Straordinario del Comune di Avellino – Dr.
