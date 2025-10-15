Il Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino

15 ott 2025

Nella giornata di ieri, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco GRECO, autorità gerarchica sovraordinata a tutti i Reparti della Campania, oltre che delle regioni Puglia, Basilicata e Molise, ha reso visita al Comando. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

