Il GdI in Israele – tir con aiuti umanitari nel piazzale del varco di Kerem Shalom | ingressi solo dalle 7,30 alle 9 e dalle 15,30 alle 16,30 - VIDEO
Nel grande piazzale d’ingresso regolato da rigidi orari (7.30-9 e 15.30-16.30), sono presenti decine di camion carichi di generi alimentari, farina, zucchero, riso, tonno e altri beni di prima necessità. I mezzi vengono ispezionati in ogni caso dalle forze israeliane prima di ricevere l’autorizzazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
