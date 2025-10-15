Il Garage delle Nazioni non si tocca Ribaltone dei giudici sul vincolo | Testimonianza del boom a Milano

Non sarà abbattuto il Garage delle Nazioni, all’inizio di corso di Porta Romana. Avviata nel 1953, la sua costruzione. Conclusa nella prima metà degli anni Sessanta: "La nuova modernissima casa per la Vostra automobile", si legge nello storico opuscolo pubblicitario, che sul modello delle nuvole di servizio, dove gli dei dell’Olimpo riponevano i carri, presentava gli ampi ordinati luminosi saloni dell’autorimessa e le perfette attrezzature nelle mani degli specialisti, a "garanzia di efficienza e lunga vita per queste meravigliose macchine che ci accompagnano instancabili, nel dovere e nello svago". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it