Il Galilei occupato per una settimana | Gesto politico di solidarietà con la Palestina

Pisa, mercoledì 15 ottobre 2025 - Tra lunedì 6 e venerdì 10 ottobre 2025 il liceo classico Galileo Galilei di Pisa è stato occupato dagli studenti e dalle studentesse, in un’azione coordinata con gli altri licei cittadini. "L’iniziativa – spiegano i rappresentanti del movimento studentesco in un comunicato firmato dagli alunni e dalle alunne della scuola – si inserisce nel contesto delle manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla, che nelle stesse settimane hanno coinvolto la città di Pisa". “Si è trattato di un atto forte – dichiarano gli studenti – ma volto a creare momenti di confronto e di crescita collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

