Il Galilei occupato per una settimana | Gesto politico di solidarietà con la Palestina

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, mercoledì 15 ottobre 2025 - Tra lunedì 6 e venerdì 10 ottobre 2025 il liceo classico Galileo Galilei di Pisa è stato occupato dagli studenti e dalle studentesse, in un’azione coordinata con gli altri licei cittadini. "L’iniziativa – spiegano i rappresentanti del movimento studentesco in un comunicato firmato dagli alunni e dalle alunne della scuola – si inserisce nel contesto delle manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla, che nelle stesse settimane hanno coinvolto la città di Pisa". “Si è trattato di un atto forte – dichiarano gli studenti – ma volto a creare momenti di confronto e di crescita collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il galilei occupato per una settimana gesto politico di solidariet224 con la palestina

© Lanazione.it - Il Galilei occupato per una settimana: “Gesto politico di solidarietà con la Palestina"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

galilei occupato settimana gestoIl Galilei occupato per una settimana: “Gesto politico di solidarietà con la Palestina" - In un comunicato firmato dagli studenti e dalle studentesse del liceo, si chiariscono le motivazioni e le attività svolte durante l'occupazione: "Prendiamo le distanze da quanto accaduto al Pacinotti" ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Galilei Occupato Settimana Gesto