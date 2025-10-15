Il Galilei occupato per una settimana | Gesto politico di solidarietà con la Palestina
Pisa, mercoledì 15 ottobre 2025 - Tra lunedì 6 e venerdì 10 ottobre 2025 il liceo classico Galileo Galilei di Pisa è stato occupato dagli studenti e dalle studentesse, in un’azione coordinata con gli altri licei cittadini. "L’iniziativa – spiegano i rappresentanti del movimento studentesco in un comunicato firmato dagli alunni e dalle alunne della scuola – si inserisce nel contesto delle manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese e la Global Sumud Flotilla, che nelle stesse settimane hanno coinvolto la città di Pisa". “Si è trattato di un atto forte – dichiarano gli studenti – ma volto a creare momenti di confronto e di crescita collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bloccare tutto, letteralmente. Durante lo sciopero generale per Gaza e per la Flotilla, decine di manifestanti hanno occupato l’aeroporto “Galilei” di Pisa - X Vai su X
Più di 10mila in corteo per la "Flotilla" e per Gaza. Aeroporto Galilei occupato AGGIORNAMENTO DELLE 16:00 Voli cancellati all'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Manifestanti Pro Pal hanno sfondato l'ingresso arrivi e raggiunto la pista di volo - facebook.com Vai su Facebook
Il Galilei occupato per una settimana: “Gesto politico di solidarietà con la Palestina" - In un comunicato firmato dagli studenti e dalle studentesse del liceo, si chiariscono le motivazioni e le attività svolte durante l'occupazione: "Prendiamo le distanze da quanto accaduto al Pacinotti" ... Secondo msn.com