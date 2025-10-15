Il futuro di Gaza | Ora Hamas è più debole La governance? Un rebus

Roma, 15 ottobre 2025 – Un piano con molti punti di domanda, dove quello più grosso è il destino di Hamas. Matteo Colombo, ricercatore del think tank Clingendael e associato Ispi ha spiegato perché la parte più difficile inizia ora. Professore, per molti analisti la seconda parte del piano di Trump sarà la più difficile da implementare. Dove vede le maggiori criticità? “Sulla tenuta del cessate il fuoco sono moderatamente ottimista. Sulle prospettive più a lungo termine bisogna essere più cauti. Rimangono forti punti di domanda”. Gaza, braccio di ferro sulle salme degli ostaggi. Caos e morti nella Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il futuro di Gaza: “Ora Hamas è più debole. La governance? Un rebus”

