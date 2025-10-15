Il FrecciaRosa 2025 fa tappa a Roma | test vaccinazioni e screening gratuiti per uomini e donne

Screening gratuiti pensati, in particolare, per i più giovani. Il FrecciaRosa 2025 farà tappa allo Scalo San Lorenzo 16 con il truck della prevenzione. Martedì 21 ottobre, nei rinnovati spazi di FS Logistix, giovani, adulti e anziani potranno farsi visitare in maniera assolutamente gratuita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

