Il FrecciaRosa 2025 fa tappa a Roma | test vaccinazioni e screening gratuiti per uomini e donne

Screening gratuiti pensati, in particolare, per i più giovani. Il FrecciaRosa 2025 farà tappa allo Scalo San Lorenzo 16 con il truck della prevenzione. Martedì 21 ottobre, nei rinnovati spazi di FS Logistix, giovani, adulti e anziani potranno farsi visitare in maniera assolutamente gratuita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il FrecciaRosa 2025 fa tappa a Roma: test, vaccinazioni e screening gratuiti per uomini e donne - L'iniziativa, giunta alla sua 15° edizione, farà tappa nella Capitale martedì 21 ottobre in viale dello Scalo di San Lorenzo 16 ... Come scrive romatoday.it

Lazio, Frecciarosa 2025: tappa dedicata a vaccini e screening allo scalo San Lorenzo - FrecciaRosa torna a Scalo San Lorenzo, negli spazi di FS Logistix, con il truck della prevenzione. Riporta teleborsa.it

FrecciaRosa 2025: prevenzione oncologica a bordo treno - Il 10 ottobre medici e volontari a bordo dei treni regionali Pescara–Ancona per offrire consulenze e distribuire materiale informativo ... Come scrive abruzzonews.eu