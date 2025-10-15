Il fratello di Pamela Genini | Non ci diceva nulla per non farci preoccupare E ora siamo sconvolti

A Strozza, nella Bergamasca, vive la famiglia della donna uccisa a Milano dall’ex compagno: “Aveva la sua vita, veniva a trovare i miei. Vogliamo capire come sia potuto accadere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il fratello di Pamela Genini: “Non ci diceva nulla per non farci preoccupare. E ora siamo sconvolti”

News recenti che potrebbero piacerti

Omer Elomari colpito da un malore al Grande Fratello. - facebook.com Vai su Facebook

Il vicino di casa: "Pamela Genini diceva: 'ti prego'. Sono state le sue ultime parole" - Uccisa con 24 coltellate sul terrazzino di casa dal compagno 52enne, Gianluca Soncin, che ha poi tentato il sucidio ... Lo riporta msn.com

Pamela Genini, uccisa a Milano. L'ultimo sms all'ex fidanzato: «Ho paura, Gianluca ha il doppione delle chiavi» - Pamela Genini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Da ilmessaggero.it

Pamela Genini, l’ultima (disperata) telefonata all’ex fidanzato: «Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama subito la polizia» - Gianluca Soncin è entrato in casa con una copia delle chiavi di casa procurata all'insaputa ... Riporta msn.com