Il Forlì 2025-26 sta attualmente mantenendo i propositi della vigilia. Settimo in classifica, a quota 13, ben dentro alla zona playoff. Una posizione soddisfacente ma che, guardando i numeri, rivela una tendenza da correggere nelle gare in trasferta in vista delle prossime quattro giornate che vedranno i biancorossi giocare fuori casa per tre volte: venerdì sera a Sassari con la Torres poi, dopo la partita interna col Pineto, viaggi in casa di Livorno e Juventus Next Gen. Nelle quattro partite giocate fin qui dai galletti lontano dal Morgagni l’undici di Mister Miramari, nonostante il gioco sempre propositivo, è andato puntualmente in svantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Forlì da trasferta fin qui sempre sotto. E, segnando poco, sono gol spesso fatali