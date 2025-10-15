Il Food Festival si presenta alla Camera dei Deputati | Ferrara mantiene viva la tradizione

Ferraratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’immersione totale nelle eccellenze enogastronomiche ferraresi: è questa la promessa della quinta edizione del ‘Ferrara Food Festival’, presentata mercoledì mattina ufficialmente presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il centro storico di Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it



