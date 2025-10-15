Roma, 15 ottobre 2025 – L’ oro riscrive la storia dei mercati. Il metallo giallo supera la soglia dei 4.000 dollari l’oncia e segna un livello mai raggiunto prima. Con con movimento rialzista che prosegue senza sosta dal 2022, l’ascesa storica dell’oro non rappresenta solo un record, ma un segnale chiaro dei mercati: da bene rifugio per eccellenza, il lingotto si conferma come il termometro dell’incertezza globale. E in un contesto dominato da tassi in calo, guerre commerciali e instabilità politica, l’asset si trasforma nuovamente nel rifugio naturale dei capitali in fuga. Nelle contrattazioni asiatiche ha toccato quota 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il folle rally dell'oro oltre i 4.200 dollari. Le nuove regole del gioco fra guerre, crisi e crypto