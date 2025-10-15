Lo schema è ormai consolidato e funziona grosso modo così. Quando una coalizione vince un’elezione regionale, quella coalizione tende a trasformare quel voto locale in una lezione nazionale. E quan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il filo delle regionali è il trionfo dell’Italia anti moralista