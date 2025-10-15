Il Festival della Poesia Quattro giorni a Monza per una cultura di pace

La città si prepara a parlare il linguaggio che dà voce alle emozioni: quello della poesia. Da domani a domenica, Monza ospita la sesta edizione del Festival della Poesia e delle Arti, promosso dalla Casa della Poesia e dal Comune, in collaborazione con la Reggia di Monza, il Parco Regionale della Valle del Lambro, Zero Confini Onlus e I Parchi Letterari. A firmare la direzione artistica sono Antonetta Carrabs ed Elisabetta Motta, che scelgono per quest’anno un tema quanto mai urgente: “La cultura della Pace: la Basilica di Monza e la Regina Teodolinda testimoni di pace e patrimoni dell’Umanità“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Festival della Poesia. Quattro giorni a Monza per una cultura di pace

News recenti che potrebbero piacerti

L’Is.Be Partecipa al festival Ottobre in Poesia con la presentazione del libro in Lingua Sarda “GHERRAS” di Giuseppe Corongiu, il libro raccoglie una serie di racconti, alcuni nuovi e altri riproposti, che affrontano il tema delle tensioni militari e dei conflitt - facebook.com Vai su Facebook

Il Festival della Poesia. Quattro giorni a Monza per una cultura di pace - Si comincia al Binario 7 per chiudere al salone d’onore della Villa Reale. Secondo ilgiorno.it

Festival della poesia a Monza, sesta edizione dedicata alla pace - Partirà il 16 ottobre e durerà quattro giorni la sesta edizione del Festival della poesia e delle arti di Monza, organizzato dalla Casa della Poesia di Monza e dal Parco Letterario Regina Margherita e ... Segnala msn.com

Festival della poesia a Monza: quattro giorni dedicati alla pace - The post Festival della poesia a Monza: quattro giorni dedicati alla pace appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Si legge su msn.com