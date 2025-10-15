Il Festival della Poesia Quattro giorni a Monza per una cultura di pace

La città si prepara a parlare il linguaggio che dà voce alle emozioni: quello della poesia. Da domani a domenica, Monza ospita la sesta edizione del Festival della Poesia e delle Arti, promosso dalla Casa della Poesia e dal Comune, in collaborazione con la Reggia di Monza, il Parco Regionale della Valle del Lambro, Zero Confini Onlus e I Parchi Letterari. A firmare la direzione artistica sono Antonetta Carrabs ed Elisabetta Motta, che scelgono per quest’anno un tema quanto mai urgente: “La cultura della Pace: la Basilica di Monza e la Regina Teodolinda testimoni di pace e patrimoni dell’Umanità“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

