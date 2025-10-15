Il fast fashion finirà presto E per l’inverno 2025 comprate marrone jeans e… Ispiratevi a Sophia Loren uno stile intramontabile | parola dello stilista di Emily in Paris

Le sciabordio delle onde dell’Egeo accompagna morbidamente la voce melanconica e sensuale di Sophia Loren in un canto in greco, S’Agapo, che ipnotizza la platea di Hydra oggi come nel 1956, quando proprio su quest’isola greca l’attrice appena 22enne girò il film che segnò la sua scalata all’Olimpo di Hollywood: Il ragazzo sul Delfino. Il festival ArtCinema Hydra rende omaggio alla nostra diva proiettando la versione restaurata del film su un maxi schermo montato su quella stessa spiaggia da cui Sophia Loren si immergeva per pescare spugne. Nel documentario introduttivo Hydra and Sophia: Echos of the Dolphin, del regista Antonis Sotiropoulos e della fondatrice di ArtCinema Hydra, Amanda Palmer, la comunità locale rivive l’onda Loren raccontando quei 39 giorni di riprese della troupe italo-americana attraverso Intelligenza Artificiale e materiale d’archivio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il fast fashion finirà presto. E per l’inverno 2025 comprate marrone, jeans e… Ispiratevi a Sophia Loren, uno stile intramontabile”: parola dello stilista di Emily in Paris

