Il duo Peleskova-Sbeglia a Bitonto per ' Ritratti di Donna'
Un viaggio attraverso l’Europa interpretando i Lieder e le arie di alcune tra le più famose compositrici tra Ottocento e Novecento. È la proposta tutta al femminile del Traetta Opera Festival, che giovedì 16 ottobre, alle 20.30, nel Teatro Comunale di Bitonto, ospita nel recital «Ritratti di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
