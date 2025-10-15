Il duello sulle antenne A Monte Dago è allarme | c’è la mobilitazione contro un secondo mega impianto

La seconda antenna della telefonia a Monte Dago ‘non s’ha da fare’, ma anche la prima adesso scatenerà altre proteste. I lavori per il montaggio dell’impianto voluto da una delle compagnie di telefonia mobile in via Trevi sono praticamente arrivati alla fine. Un impianto che, al netto dei punti di vista, fa davvero impressione. Un palo altissimo, oltre 30 metri, che si staglia nel cielo in una zona verde e di particolare prestigio paesaggistico. Il rischio è che in quello stesso terreno privato, messo a disposizione della società internazionale dalla famiglia proprietaria che ha incassato i soldi dell’affitto dell’area (la somma non è nota), possa sorgere un secondo impianto, ma stiamo parlando di un’ipotesi non facile da approvare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

